Bewaffneter 17-Jähriger überfällt Lokal in Dresden

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Mit vorgehaltener Pistole hat ein 17-Jähriger in Dresden ein Lokal überfallen. Er sei am Donnerstagabend maskiert in die Räume gestürmt und habe die Herausgabe von Geld gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Als er sich am Kassentresen bedienen wollte, habe ihn ein Mitarbeiter überwältigt. Dabei sei ein Schuss abgegeben worden, der aber niemanden verletzt habe.

Dresden - Der 17-Jährige sei bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Bei der Pistole habe es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt. Gegen den jungen Mann laufe nun ein Verfahren wegen schweren Raubes. dpa