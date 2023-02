Bierlaster verliert Ladung in der Oberlausitz

Teilen

Mitarbeiter räumen Bierkästen und kaputte Flaschen einer von einem Lkw verlorenen Bierladung von einer Straße. Ein Bierlaster hat am Dienstag in Horka in der Oberlausitz seine Ladung verloren. Dutzende Bierkästen stürzten auf die Straße, Bierflaschen zerbrachen auf der Fahrbahn. © Danilo Dittrich/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Bierlaster hat am Dienstag in Horka in der Oberlausitz seine Ladung verloren. Dutzende Bierkästen stürzten auf die Straße, Bierflaschen zerbrachen auf der Fahrbahn. Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen zwischen Horka und Gehege unterwegs. Die Strecke sei sehr kurvig und waldreich.

Horka - Aus zunächst ungeklärter Ursache sei die Ladung verrutscht und habe die Bordwand des Aufliegers durchschlagen. Die Straße musste für die Aufräumarbeiten knapp drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 7500 Euro. dpa