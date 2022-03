Bislang 1422 aus der Ukraine offiziell in Sachsen angekommen

Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Görlitz an. © Danilo Dittrich/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Das sächsische Innenministerium hat bislang 1422 Flüchtlinge aus der Ukraine im Freistaat registriert. Das sei aber nur die offiziell bekannte Zahl, erklärte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Montag bei einem Besuch der Hilfsorganisation Johanniter in Heidenau. Wöller verwies auf die vielen privaten Aktivitäten. Er rechne damit, dass sich die Betroffenen in den kommenden Tagen bei den Behörden melden, da sie versorgt werden müssten und Zugang zur medizinischen Versorgung bräuchten.

Heidenau - Allein in der vergangenen Nacht seien sechs Reisebusse mit Geflüchteten in Sachsen eingetroffen.

Wöller zufolge hat der Angriff von Russland auf die Ukraine zu furchtbaren Szenen geführt, „von denen man glaubte, sie gehörten der Vergangenheit an“. Sachsen rechne mit weiteren Flüchtlingen, wenn die geplanten humanitären Korridore funktionieren. „Da kommt noch einiges auf uns zu.“ Wöller ging aber davon aus, dass der Großteil der Flüchtlinge in Polen bleibt. Es sei gut, Partner wie die Hilfsorganisationen an seiner Seite zu wissen, sagte er.

Die Johanniter in Sachsen wollen voraussichtlich in Wrocław (Breslau) eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine ausstatten. Am Montagmittag sollte der Transport in die polnische Partnerstadt von Dresden auf die Reise gehen. Zwei Lastkraftwagen und drei Transporter haben 200 Feldbetten inklusive Bettzeug und Handtücher sowie sechs Großzelte mit Heizung, Stromaggregat, Beleuchtung und Sitzgarnituren geladen.

„Aktuell gilt es, eine Vielzahl von Menschen schnell, sicher und warm unterzubringen. Solidarisch mit der Ukraine zu sein, bedeutet daher auch, Nachbarländer unkompliziert und unbürokratisch zu unterstützen“ betonte Wöller. Europa halte zusammen und stehe an der Seite der Ukraine. „Sachsen leistet seinen Beitrag - sei es hier vor Ort oder im Rahmen von Hilfeleistungen.“ dpa