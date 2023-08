Blinde Passagiere: Flüchtlinge winken von Lkw-Ladefläche

Mehrere Flüchtlinge sind in einem mit Matratzen beladenen Lastwagen entdeckt worden. Autofahrer seien auf der Autobahn 14 bei Leipzig auf die Menschen am Mittwoch aufmerksam geworden, weil sie ihnen aus einem Schlitz in der Plane zuwinkten, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Autofahrer habe darauf über den Polizeinotruf hingewiesen. Fast zeitgleich habe der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer die Aktion in seinem Spiegel bemerkt.

Leipzig - Der aus Rumänien stammende Lkw sei von der Autobahnpolizei an der Abfahrt Leipzig-Nord gestoppt und zu einem Parkplatz gelotst worden. Zwei der blinden Passagiere hätten versucht zu flüchten, wurden jedoch gefasst, erklärte die Polizei. Anschließend stellte sich heraus, dass sich auf der Ladefläche des Lastzugs weitere vier blinde Passagiere befanden. Die vier Männer im Alter zwischen 17 und 42 Jahren und zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren stammten aus Eritrea in Afrika.

Die Menschen wurden vorsorglich medizinisch untersucht. Sie seien vermutlich während einer längeren Pause des Fahrers auf dessen Route nach Deutschland auf den Lkw gestiegen, so die Polizei. Wann und wo der Zustieg erfolgte und ob weitere Menschen daran beteiligt waren, werde ermittelt. dpa