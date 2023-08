Bodybuilderin Lena Ramsteiner auf Erfolgskurs

Pumping Beauty Lena Ramsteiner posiert vor ihrem Auftritt. © Benjamin Kahlmeyer/MDR/dpa

Nicht in vielen Sportarten wird die Leistung schon vor dem Wettkampf erbracht. Beim Bodybuilding sind jedoch die Monate davor entscheidend. Die Schwarzwälderin Lena Ramsteiner hat es in nur wenigen Jahren mit der Präsentation ihrer Muskeln unter die Besten der Welt geschafft.

Leipzig - Was Lena Ramsteiner macht, geht über ihre körperlichen Grenzen hinaus. Sie nimmt zu und wieder ab. Sie stemmt Gewichte, hungert. Und das zahlt sich aus, denn die Baden-Württembergerin ist eine der erfolgreichsten Bodybuilderinnen Deutschlands.

2019 - ihr erstes Wettkampfjahr - wurde sie Newcomermeisterin, Hessenmeisterin und Deutsche Meisterin. Im Jahr darauf gewann die 28 Jahre alte Schwarzwälderin die Europameisterschaft und qualifizierte sich anschließend für den Wettkampf „für die Besten der Besten“: Mr. Olympia. Auf dem Weg dorthin begleitete sie der Mitteldeutsche Rundfunk. Die Doku-Reihe „Pumping Beauty“ ist ab dem 8. August in der ARD-Mediathek abrufbar.

„Langfristiges Ziel ist es, bei Mr. Olympia vorne mitzuspielen“, sagte Ramsteiner im Interview der Deutschen Presse-Agentur, das per Telefon geführt wurde, da sie sich zu dem Zeitpunkt in den USA aufhielt. Im vergangenen Jahr sei sie bei dem Wettbewerb in der Rangliste jedoch weit hinten gewesen. In ihrer Klasse - der Figure-Klasse - seien noch zwei weitere deutsche Frauen angetreten. In der Wellnessklasse, in der der Fokus stark auf den Beinen liegt, habe eine Deutsche auf der Bühne gestanden.

„Ich würde behaupten, ab einem gewissen Niveau ist der Sport nicht gesund“, sagte Ramsteiner. Der geringe Fettanteil, der auf der Bühne erwünscht ist, sei nichts mehr, was der Körper natürlich möchte. Vor den Wettkämpfen müsse sie über ihre Grenzen hinausgehen. Dennoch sei ihr Gesundheit wichtig: „In den Erholungsphasen schaue ich dann, dass alles wieder in geregelten Bahnen verläuft, dass ich beispielsweise meine Periode schnellstmöglich wieder zurückbekomme.“

Früher sei sie sehr schlank gewesen, erzählt die Offenburgerin. „Ich wollte gerne etwas kurviger sein. Das habe ich dann geschafft, als ich vor sieben Jahren mit dem Sport angefangen habe.“ Zunächst ohne Ambitionen, auf die Bühne zu gehen. „Mir hat es Spaß gemacht, dass ich mich dort messen und weiterentwickeln kann. Und optisch habe ich die Veränderung stark erkannt.“ Ende 2018 entschied sie sich dann doch für die Bühne: „Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das auch kann und wie viel ich aus meinem Körper rausholen kann.“

Fünf Jahre nach ihrem ersten Wettkampf ist Ramsteiner Profi-Athletin, geht fünf Mal wöchentlich ins Fitnessstudio. Von ihrem Sport könne sie nicht leben, deshalb ist sie als Influencerin im Internet unterwegs, gibt Online-Coachings für Menschen, die Fett ab- und Muskeln aufbauen wollen und arbeitet in Teilzeit als Digital Marketing Managerin.

In den nächsten Wochen nimmt Ramsteiner an drei Wettkämpfen - unter anderem in Tampa im Bundesstaat Florida - teil. Damit will sie sich nicht nur ein zweites Mal für den Mr. Olympia qualifizieren: „Mein Gedanke dabei hier in Amerika zu starten ist, dass ich mir hier einen gewissen Namen machen kann.“ Sie habe also schon gewonnen, wenn sie in den USA - dem Mekka des Bodybuildings - eine gute Platzierung bekommt, sagte sie.

Aber was sei denn nun ihr Geheimrezept für den Erfolg? Ramsteiner schmunzelt. Das sei eine schwere Frage. „Meine Trainerin sagt immer gerne, dass ich eine besondere Ausstrahlung habe. Obwohl ich schon 28 bin, sehe ich noch jung und frisch aus. Das spielt eine große Rolle.“ dpa