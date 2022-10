Bombenfund in Dresden: Entschärfung am Donnerstag geplant

Ein Polizist steht vor dem Fundort der Bombe. © Robert Michael/dpa

Auf einer Baustelle in Dresden ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstag entschärft werden. Anwohner müssen sich auf Evakuierungen einstellen.

Dresden - Bei Bauarbeiten in Dresden ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 250-Kilogramm-Bombe sei scharf, teilte die Polizei mit. Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschieden, dass der im Stadtteil Friedrichstadt gefundene Sprengkörper am Donnerstag entschärft worden soll. Es wurde ein Sperrkreis festgelegt. Rund 3300 Menschen müssen dort ihre Wohnungen verlassen. In der Messe Dresden wird eine Notunterkunft eingerichtet. Die Polizei sperrte den Fundort auf einer Baustelle ab.

Die Kampfmittelexperten untersuchten die Bombe US-amerikanischer Bauart. Dabei stellten sie laut Polizei fest, dass der Kopfzünder stark deformiert ist. Er soll mit einer speziellen Wasserschneidmaschine entfernt werden. Die Entschärfung sei für Donnerstagmittag geplant.

Der Fundort in der Friedrichstraße liegt in einem Wohngebiet und nahe eines großen Krankenhauses. Das Klinikum Friedrichstadt solle während der Bombenentschärfung allerdings nicht geräumt werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Diese Entscheidung sei aufgrund einer Einschätzung des Sprengmeisters gefallen. Patienten würden innerhalb des Krankenhauses in sichere Gebäudeteile verlegt.

Zudem wurden innerhalb des Sperrkreises weitere Areale gekennzeichnet, in denen die Gebäude nicht geräumt werden. Dort dürften sich Menschen nur in Räumen aufhalten, die vom Bombenfundort abgewandt sind, und sie sollen die Nähe von Fenstern meiden.

Alle übrigen Anwohner sollen das Gebiet bis 9.00 Uhr am Morgen verlassen. Die Polizei kündigte an, mit Lautsprecherdurchsagen auf die geplante Entschärfung aufmerksam machen zu wollen. Für Menschen in Corona-Quarantäne oder mit Corona-Symptomen wird in einer Turnhalle eine eigene Notunterkunft mit medizinischer Betreuung eingerichtet. dpa