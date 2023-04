Brand in einem Lagerraum der Technischen Universität Dresden

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In einem Lagerraum für die Entsorgung gefährlicher Stoffe an der Technischen Universität Dresden hat es am Freitagmittag ein Feuer gegeben. In dem Raum brannte ein Behälter mit entzündbaren flüssigen Stoffen, wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte. Demnach sei der Feuerwehreinsatz durch eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Bei dem Vorfall kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Dresden - Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte nach Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Das Gebäude konnte nach Ende der Einsatzmaßnahmen wieder betreten werden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. dpa