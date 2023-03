Brand in Mehrfamilienhaus in Riesa: Vier Verletzte

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Riesa (Landkreis Meißen) sind am Sonntagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer brach kurz vor 7.00 Uhr im zweiten Obergeschoss aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Alle drei Wohneinheiten im Haus hätten Schäden durch den Brand und die Löscharbeiten. Die Ursache für das Feuer war noch unklar.

Riesa - Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. dpa