Brand in Mehrfamilienhaus: Sechs Menschen im Krankenhaus

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) sind sechs Menschen in ein Krankenhaus gekommen. Das Feuer war am Donnerstagabend in einem Wohnblock ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr habe die Wohnungen evakuieren müssen. 15 Menschen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht.

Döbeln - Weil das Haus sowie ein benachbarter Wohnblock durch den Brand zunächst nicht bewohnbar waren, kamen die Bewohner in einer Notunterkunft unter. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. dpa