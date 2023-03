Brand in Mehrfamilienhaus: zwei Verletzte

Teilen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Zwickau sind in der Nacht zum Freitag zwei Hausbewohner verletzt worden. Als die Feuerwehr am Brandort in Limbach-Oberfrohna eintraf, stand der Dachstuhl in Flammen. Die Retter mussten die 13 Hausbewohner evakuieren, zwei Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Limbach-Oberfrohna - Die beiden Verletzten, ein Mann und eine Frau, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand war nach bisherigem Ermittlungsstand unklar. dpa