Brand in Sächsischer Schweiz weitet sich aus: „Voralarm“

Im Nationalpark Sächsische Schweiz weitet sich ein Waldbrand aus, der im Tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Montag eine Vorstufe zum Katastrophenalarm aus, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. Aktuell gebe es drei größere Einsatzstellen im Nationalpark Sächsische Schweiz, an der Gaststätte Großer Winterberg, am Kipphorn und am Kleinen Winterberg.

Sebnitz/Bad Schandau - Nach bisherigen Erkenntnissen seien aktuell keine Wohngebiete von dem Brand in der Sächsischen Schweiz betroffen. Gebäude mussten nicht evakuiert, Wanderer oder Waldbesucher nicht in Sicherheit gebracht werden, wie der Sprecher mitteilte. „Unser großes Problem ist der Wind“, sagte er mit Blick auf die Ausbreitung des Feuers. Der Deutsche Wetterdienst habe für die Nacht Gewitter mit Windspitzen bis zu 36 Kilometern pro Stunde angekündigt. Die Löscharbeiten würden wohl bis Dienstag dauern. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Rund 250 Kräfte aus 24 Feuerwehren seien derzeit mit 39 Fahrzeugen im Einsatz, um das Feuer in dem unwegsamen, felsigen Gebiet zu löschen. Ein Hubschrauber der Landespolizei und ein Hubschrauber der Bundespolizei, der mit einem Wassertank für Löscharbeiten aus der Luft ausgestattet ist, seien im Einsatz. Zusätzlich seien zwei Wasserwerfer der Polizei auf dem Weg nach Bad Schandau, die jeweils 10.000 Liter Wasser mit sich führen können. Der sogenannte Katastrophenvoralarm diene der Organisation der Einsätze. dpa