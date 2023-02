Bündnis ruft zur Kundgebung „Solidarität mit Ukraine“ auf

Eine Fahne der Ukraine. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat ein Bündnis verschiedener Initiativen für diesen Freitag (16.30 Uhr) zu einer Kundgebung auf dem Dresdner Neumarkt aufgerufen. Unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine“ wollen Menschen den Kriegsopfern in der Ukraine gedenken und ein Zeichen ihrer Solidarität setzen.

Dresden - Der Aufruf wurde unter anderem von der Cellex Stiftung Dresden, dem Verein „Dresden Place to be“, der Initiative „Haltung zeigen“, dem Verein „Plattform Dresden“ sowie dem Ukrainischen Koordinationszentrum Dresden organisiert. Die Veranstalter rechnen allein auf dem Neumarkt mit etwa 1500 Menschen. Unter anderem soll Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko per Video zugeschaltet werden.

Parallel zur Kundgebung soll außerdem eine Gegenkundgebung in der Nähe des Theaterplatzes stattfinden - unter anderem von der AfD und der rechtsextremen Splitterpartei Freie Sachsen. Auf dem Theaterplatz wird unter anderem der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke erwartet.

Die Stadt Dresden rechnet aufgrund der angekündigten Versammlungen am Freitag mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Mit Kundgebungen, Schweigeminuten und Friedensminute wird am Freitag in ganz Sachsen an die Opfer des Krieges in der Ukraine erinnert. dpa