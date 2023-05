Bürgerfest zum 25-jährigen Bestehen der Europastadt

Mit einem Bürgerfest feiern die Nachbarstädte Görlitz und Zgorzelec an diesem Samstag (13. Mai) 25 Jahre gelebte Partnerschaft an der deutsch-polnischen Grenze. Anlass dafür ist die gemeinsame Proklamation der Europastadt am 5. Mai 1998. Wie die Stadtverwaltung in Görlitz mitteilte, sei damals der Grundstein für das Zusammenwachsen der seit 1945 geteilten Stadt gelegt worden.

Görlitz - Das Jubiläumsfest an und auf der Altstadtbrücke gestalten den Angaben zufolge mehr als 70 Vereine, Institutionen und Künstlergruppen von deutscher und polnischer Seite mit.

Zu den Initiativen, die sich auf der Vereinsmeile präsentieren, gehört auch das Sprachbegegnungsprojekt „Tandem“. Seit 2008 treffen sich dazu Interessierte aus Deutschland und Polen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. „Wir sind kein Sprachkurs, in dem man Polnisch oder Deutsch lernt“, sagt Mitorganisator Michael Zimmermann. Vielmehr gehe es darum, sich in der jeweils anderen Sprache auszudrücken und damit die Perspektive zu wechseln. Grundkenntnisse seien deshalb Voraussetzung für eine Teilnahme.

Die „Tandem“-Begegnungen finden alle zwei Wochen abwechselnd in Görlitz und Zgorzelec statt. Laut Zimmermann kommen dazu im Durchschnitt 15 bis 20 Leute, teilweise sogar bis aus Bautzen, Dresden, Bunzlau oder Lauban. dpa