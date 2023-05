BUND dringt auf schnellere Energiewende

Windenergieanlagen stehen auf einem Feld. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Der Umweltverband BUND hat deutlich mehr Tempo bei der Energiewende in Sachsen gefordert. „Wir müssen in allen Bereichen - von der Landwirtschaft bis zur Industrie - auf Nullemissionen hinarbeiten und zugleich eine gerechte soziale Umgestaltung sicherstellen“, erklärte Landeschef Felix Ekardt am Samstag nach einer Delegiertenversammlung in Leipzig.

Leipzig - Dazu müsse bis spätestens 2030 aus der Kohle ausgestiegen werden. Zudem müsse Sachsen entschlossener beim Ausbau der Wind- und Solarenergie sowie beim Energiesparen sein. Der Verband forderte ebenso, die Tierhaltung stark zu reduzieren, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. dpa