Bundespräsident kommt zu musikalischer Friedensandacht

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt am Mittwoch (18.00) in der Dresdner Frauenkirche an einer musikalischen Friedensandacht zum Ukraine-Krieg teil. Die Frauenkirche sei gleichermaßen ein Ort der Mahnung und der Hoffnung, erklärte Maria Noth, Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche Dresden: „In Musik und Gebet bringen wir hier unsere Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck.“

Dresden - Gemeinsam mit dem ukrainischen Pianisten Alexey Botvinov will der Geiger Daniel Hope die Friedensandacht musikalisch gestalten. „Meine Gedanken und Gebete sind bei allen Menschen in der Ukraine. Hoffen wir auf Frieden, ein Ende der Gewalt und eine Rückkehr zu Dialog und Musik“, hatte der aus Südafrika stammende Musiker die Veranstaltung angekündigt. Hope ist künstlerischer Direktor der Frauenkirche Dresden.

Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Gotteshaus war mit Spenden aus aller Welt wieder aufgebaut und 2005 geweiht worden. Heute gilt es als Symbol für Frieden und Versöhnung. dpa