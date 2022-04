Bundesverwaltungsgericht verhandelt über A14-Verlängerung

Teilen

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich heute mit der Nordverlängerung der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt. Der Verein Naturfreunde Sachsen-Anhalt hatte den Planfeststellungsbeschluss vom 14. Dezember 2020 für den 16,8 Kilometer langen Abschnitt Osterburg-Seehausen-Nord angefochten. Er moniert vermeintliche Planungsfehler in Bezug auf den Klima-, Natur- sowie Artenschutz.

Osterburg/Leipzig - Statt der Autobahn wird ein Ausbau der vorhandenen Bundesstraße gefordert. Die Klage war am 15. März 2021 eingegangen.

Die A14-Nordverlängerung hat in Sachsen-Anhalt eine Länge von 97 Kilometern. Im Bau oder in Bauvorbereitung befinden sich derzeit die Abschnitte Dahlenwarsleben-Wolmirstedt, Tangerhütte-Lüderitz, Seehausen-Nord-Wittenberge sowie Lüderitz-Osterburg. Auf knapp 14 Kilometern zwischen Wolmirstedt und Dolle (Anschlussstelle Tangerhütte) ist die A14-Nordverlängerung in Sachsen-Anhalt bereits befahrbar. Insgesamt ist der A14-Lückenschluss zwischen den Autobahnkreuzen Magdeburg und Schwerin 155 Kilometer lang. Die Kosten für das Gesamtprojekt werden auf 1,7 Milliarden Euro veranschlagt. Als Fertigstellungstermin wird 2027 angepeilt. dpa