„Bunt statt blau“: Wettbewerb für Jugendliche startet

Teilen

Kunst gegen Komasaufen - unter diesem Motto startet die Kampagne „bunt statt blau“ zur Alkoholprävention in Sachsen. Mit dem Plakatwettbewerb wollen das Sozialministerium und die DAK-Krankenkasse Schüler dazu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Ich setze darauf, dass wir mit der Kampagne „bunt statt blau“ auch in diesem Jahr deutlich machen können, dass es überhaupt nicht cool ist, sich bewusstlos zu trinken“, sagte Sozialministerin Petra Köpping am Mittwoch laut einer Mitteilung.

Dresden - Der aktuelle Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit zeige zwar, dass in der Corona-Pandemie weniger Schulkinder wegen Alkoholmissbrauchs ins Krankenhaus oder die Arztpraxis kamen, teilte die Krankenkasse mir. So lagen 2020 die Behandlungen von Kindern und Jugendlichen mit Folgen von exzessivem Alkoholkonsum rund 30 Prozent niedriger als im Vorjahr. „Trotz der rückläufigen Zahlen während der Corona-Pandemie ist das Thema nach wie vor brisant“, erklärt Christine Enenkel, Leiterin der Landesvertretung der DAK-Gesundheit in Sachsen.

In diesem Jahr hatten sich in Sachsen knapp 100 Mädchen und Jungen an dem Wettbewerb beteiligt. Der Einsendeschluss für die neue Aktion ist der 30. April 2022. dpa