CDU-Fraktion begrüßt Vorgehen gegen AfD-Politiker Jens Maier

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier spricht auf einer Kundgebung der sächsischen AfD auf dem Theaterplatz. © Sebastian Kahnert/dpa/Bildarchiv

Die CDU im Sächsischen Landtag hat die vom Justizministerium eingeleiteten Schritte gegen den AfD-Politiker Jens Maier begrüßt. „Es ist gut, dass Jens Maier nicht mehr als Richter tätig sein soll und Sachsens Justizministerin endlich gehandelt hat. Mit ihrer Entscheidung hat sie die Bedenken der CDU-Fraktion ernst genommen und von der rechtlich schwierigen Richteranklage im Landtag abgesehen“, sagte CDU-Rechtsexperte Martin Modschiedler am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden:

Dresden - „Wir haben immer gesagt, es gibt auch andere disziplinare Mittel, die auszuschöpfen sind. Das ist nun geschehen.“

Justizministerin Katja Meier (Grüne) hatte am Wochenende über das weitere Vorgehen gegen Maier informiert. Der vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestufte AfD-Mann hat nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag einen Antrag gestellt, wieder als Richter in Sachsen zu arbeiten. Nach dem Willen des Ministeriums soll er in den Ruhestand geschickt werden. Maier sei am Freitag darüber informiert worden, dass er mit Wirkung vom 14. März als Amtsrichter am Amtsgericht Dippoldiswalde in den Dienst zurückgeführt wird, hieß es.

Gleichzeitig wurde beim Dienstgericht für Richter in Leipzig ein Antrag auf Versetzung Maiers gestellt, teilte die Ministerin mit. Ferner habe sie einen Eilantrag gestellt, Maier ab dem Zeitpunkt seiner Rückkehr in den Dienst die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen. Auch eine Richteranklage durch das Parlament hält die Ministerin zusätzlich für möglich.

Der Koalitionspartner SPD kritisierte das Handeln des Ministeriums als voreilig. „Aus unserer Sicht hätten alle Alternativen geprüft werden müssen - und es standen viele im Raum“, sagte Vize- Fraktionschefin Hanka Kliese und nannte etwa eine Nichtwiedereinsetzung. Der Vorgriff sei „mehr als bedauerlich“.

Für den Sächsischen Richterverein ist der Antrag beim Richterdienstgericht der richtige Schritt. Der Deutsche Richterbund begrüßte, „dass die politisch Verantwortlichen in Sachsen alle rechtlichen Hebel des Rechtsstaates in Bewegung setzen, um eine Rückkehr von Jens Maier auf die Richterbank zu verhindern“.

Die Neue Richtervereinigung und der Deutsche Richterbund halten aber auch eine Richteranklage für geboten. Sie kam aber bisher in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte nicht zur Anwendung. Mit einer solchen Anklage kann der Landtag beim Bundesverfassungsgericht die Versetzung eines Richters in ein anderes Amt oder in den Ruhestand sowie sogar seine Entlassung beantragen. Für diesen Schritt ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag erforderlich. Die CDU ist skeptisch. dpa