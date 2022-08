CDU-Landesvorstand: Zehn-Punkte-Plan für Energieversorgung

Stromproduktion

Der Landesvorstand der CDU in Sachsen hat einen Zehn-Punkte-Plan für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung verabschiedet. „Wir haben den Eindruck, die Ampel weiß absolut nicht, was sie gerade tut. Mit dieser Politik fährt sie die Energieversorgung unseres Landes sehenden Auges vor die Wand“, erklärte Generalsekretär Alexander Dierks am Dienstag.

Dresden - Wenn die stärkste Volkswirtschaft Europas derart ins Wanken komme, habe das schlimme Folgen weit über Deutschland hinaus.

„Statt den Menschen Tipps für Katzenwäsche mit Waschlappen zu geben, soll die Regierung ihren Job machen. Derzeit sehen wir aber nur Arbeitsverweigerung und Stückwerk“, kritisierte Dierks. Statt entschlossen gegenzusteuern und alle Möglichkeiten für eine sichere Energieversorgung in dieser Krise zu mobilisieren, verliere die Bundesregierung wertvolle Zeit mit ideologischen Debatten.

Die Forderungen der CDU betreffen unter anderem ein Ende der Stromproduktion aus Erdgas und eine längere Nutzung von Braunkohle und Atomkraft. Zudem verlangt die Union eine Senkung der Steuern auf die Energie, die Einrichtung eines Härtefallfonds durch den Bund sowie einen Rettungsschirm für Stadtwerke. Nötig sei eine Obergrenze für Gaspreise. dpa