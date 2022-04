Chemnitz bezwingt Würzburg nach Aufholjagd mit 88:82

Die Basketballer der Chemnitz Niners bleiben durch den vierten Sieg in Folge in der Bundesliga auf Play-off-Kurs. Die Sachsen bezwangen am Mittwoch s.Oliver Würzburg nach einer Aufholjagd mit 88:82 (38:43) und festigten ihren fünften Platz. Den größten Anteil am Erfolg hatten Frantz Massenat (18 Punkte), Malte Ziegenhagen (16) und Nelson Weidemann (13).

Chemnitz – Für Würzburg erzielten Cameron Hunt (19), William Buford (18) und Filip Stanic (14) die meisten Punkte.

Nach ausgeglichenem Beginn verloren die Gastgeber zunächst komplett die Kontrolle. Würzburg zog nach dem 9:10 (5.) durch eine 11:0-Lauf innerhalb von drei Minuten auf 20:10 davon und baute diese Führung bis zur 15. Minute auf 38:20 aus. Die Chemnitzer kämpften sich bis zur Pause auf fünf Zähler heran und lagen nach 25 Minuten beim 51:49 wieder vorn. Die Partie blieb anschließend bis zum Abpfiff völlig offen. Mit einem energischen Schlussspurt sicherten sich die Sachsen den Sieg, schafften nach dem 74:77-Rückstand (36.) durch einen 10:2-Lauf auf 84:79 (39.) die Wende. Dabei profitierten die Gastgeber auch von der Nervenschwäche der Würzburger. Die Gäste konnten nur 17 ihrer 31 Versuche von der Freiwurflinie verwandeln. dpa