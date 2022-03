Chemnitz kann auf Fernzüge gen Berlin hoffen

Seit vielen Jahren ist Chemnitz vom Fernverkehr auf der Schiene abgehängt - das dürfte sich bald ändern. Vertreter von Politik, Deutscher Bahn und Stadt wollen heute über die künftige überregionale Bahnanbindung der viertgrößten Stadt in Ostdeutschland informieren. Dabei soll auch ein 100 Meter langer Doppelstock-Intercity auf dem Hauptbahnhof Station machen.

Chemnitz - Die schlechte Zuganbindung ist seit langem ein Ärgernis. Seit vielen Jahren halten keine Fernzüge mehr in der Stadt mit knapp 244.000 Einwohnern. Auch mit Blick auf 2025, wenn Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas internationale Gäste erwartet, gilt das als großes Manko. Das Land und der Verkehrsverbund Mittelsachsen hatten deswegen eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, wonach ab diesem Sommer Fernzüge zwischen Berlin und dem Flughafen BER nach Chemnitz rollen sollen.

Weiterer Fernverkehr mit Direktverbindungen etwa nach München oder Düsseldorf scheitert bisher auch am ungenügenden Ausbau der Strecken. So fehlt es etwa auf den Strecken Hof-Regensburg und Weimar-Gößnitz an der dafür notwendigen durchgehenden Elektrifizierung. dpa