Chemnitz Niners holen Bayern-Spieler Jason George

Teilen

Jason George von Bayern München kämpft gegen Albas Malte Delow (r) um den Ball. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Basketball-Bundesligist Chemnitz Niners verstärkt sich mit Flügelspieler Jason George vom Ligakonkurrenten Bayern München. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Die „Freie Presse“ (Donnerstag) hatte zuerst darüber berichtet. Der 2,03 Meter große und 100 Kilogramm schwere George wechselt auf Leihbasis bis Sommer 2024 vom FC Bayern nach Sachsens und ist nach Nelson Weidemann bereits der zweite deutsche Perspektivspieler, den Chemnitz vom fünffachen deutschen Meister ausleiht.

Chemnitz - Der 21-jährige George kann auf beiden Forward-Positionen eingesetzt werden und soll dem Spiel der Niners mehr Tiefe geben. Der in Ulm geborene Spieler besetzt zudem keinen der ausländischen Kaderplätze. Dadurch wird die Suche nach einem Centerspieler, der mit großer Wahrscheinlichkeit ein Ausländer sein wird, wohl weitergehen. George kann bereits am Sonntag im Auswärtsspiel der Niners bei den Hamburg Towers auflaufen. „Wir sind sehr froh, dass wir Jason bis 2024 an uns binden konnten. Er bringt viel Talent mit und wir möchten ihm hier in den nächsten anderthalb Jahren helfen, das nächste Level zu erreichen“, sagte Cheftrainer Rodrigo Pastore. dpa