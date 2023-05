Chemnitz verliert auch zweites Playoff-Spiel gegen Bonn

Rodrigo Pastore steht an der Linie. © Federico Gambarini/dpa

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben auch das zweite Playoff-Spiel bei den Telekom Baskets Bonn verloren. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore kassierten am Freitag beim Hauptrundensieger eine deutliche 78:95 (40:49)-Niederlage. Den größten Anteil am Bonner Erfolg hatten Javontae Hawkins (24), TJ Shorts II (19), Tyson Ward (14) und Collin Malcolm (13).

Bonn – Für die Niners erzielten Nelson Weidemann (17), Kevin Yebo (15), Jonas Richter und Mindaugas Susinskas (je 10) die meisten Punkte. Im dritten Spiel am Montag, 20.30 Uhr, müssen die Sachsen vor heimischer Kulisse gewinnen, um ein frühes Ausscheiden zu verhindern.

Die Chemnitzer konnten nur in der Anfangsviertelstunde mit den Hausherren mithalten. Dann gerieten die Sachsen vor allem wegen ihrer schwachen Dreierquote ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit fanden nur zwei von 14 Versuchen den Weg in den gegnerischen Korb. Bonn zog mit einem 9:2-Lauf von 31:28 (14.) auf 40:30 (18.) davon und hatte das Duell beim 76:58 (33.) frühzeitig entschieden. dpa