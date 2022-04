Vier Tote in Einfamilienhaus entdeckt: Rätsel um Chemnitz-Fund

Teilen

Schrecklicher Fund: Polizei entdeckt vier Leichen in einem Wohnhaus in Chemnitz. © Sebastian Kahnert/dpa

Rätselhafter Fund: Vier Leichen sind in einem Wohnhaus in Chemnitz entdeckt worden. Das bestätigte die Polizei. Die Hintergründe sind zunächst noch unklar.

Update vom 20. April, 12.30 Uhr: Was ist in dem Einfamilienhaus in Chemnitz passiert? Die Polizei und Staatsanwaltschaft geht von einem Gewaltverbrechen aus. Bei den vier Toten handelt es sich um die Hausbewohner, zwei Männer im Alter von 32 und 72 Jahren und zwei Frauen (34 und 69). Der Notarzt habe am späten Montagabend gegen 2.40 Uhr „nur noch den Tod“ feststellen können. Zwei Tage nach dem Fund der Leichen dauern die Ermittlungen an.

„Jetzt geht es darum, herauszufinden, wie genau die vier ums Leben kamen“, sagte ein Sprecher der sächsischen Staatsanwaltschaft Chemnitz am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Übereinstimmenden Medien-Berichten von Bild und Freier Presse zufolge soll bei den jüngeren Opfern ein Kind gelebt haben, das in Sicherheit gebracht wurde. Das Kind habe während des Tatgeschehens geschlafen. Angaben dazu machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

In welchem Verhältnis die Toten zueinander standen, teilten die Behörden zunächst nicht mit. Bisher lägen außerdem keine Hinweise darauf vor, dass weitere Personen beteiligt waren.

Chemnitz: Vier Tote in Wohnhaus entdeckt

Erstmeldung vom 19. April 2022

Chemnitz - In einem Einfamilienhaus in Chemnitz (Sachsen) sind am Montagabend vier tote Menschen gefunden worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Die Leichen wurden den Angaben nach am späten Montagabend in einem Haus im Ortsteil Mittelbach gefunden. Zu möglichen Hintergründen und um wen es sich bei den Toten handelt, machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Die Ermittlungen und Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dauerten an. Weitere Details sind zunächst noch unbekannt. Am Montagabend sei es laut lokalen Medien zu einem Großeinsatz auf dem Grundstück gekommen. Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Nach einem Bericht der Bild soll es sich bei den Leichen um zwei Frauen und zwei Männer handeln, die in dem Wohnhaus gefunden worden waren. Die Polizei bestätigte diese Informationen zunächst nicht. (ml/dpa)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA