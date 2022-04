Chemnitzer FC zieht mit 2:0-Sieg in Wilsdruff ins Finale ein

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Fußball-Viertligist Chemnitzer FC ist zum vierten Mal in Serie ins Finale des sächsischen Landespokals eingezogen. Der Rekordsieger gewann am Dienstagabend vor 1100 Zuschauern beim Landesligisten SG Motor Wilsdruff mühsam mit 2:0 (0:0). Die Tore für die Himmelblauen erzielten Stanley Keller in der 65. Minute und Kevin Freiberger (89.). Damit trifft das Team von Cheftrainer Christian Tiffert im Finale auf den Sieger der Partie Chemie Leipzig gegen FSV Zwickau, die ihr Halbfinale am Donnerstag (19.

Wilsdruff - 00 Uhr) austragen.

Sachsenligist Wilsdruff kämpfte wie schon zuvor im Wettbewerb aufopferungsvoll und stellte den CFC immer wieder vor Probleme. Bislang setzte sich Wilsdruff im Landespokal in dieser Saison viermal nach Verlängerung durch, dreimal fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Der CFC tat sich lange Zeit schwer und konnte erst nach gut einer Stunde dank eines Fernschusses von Keller aus 30 Metern ins linke obere Eck für die Vorentscheidung sorgen, ehe Freiberger freistehend zum Endstand einköpfte. dpa