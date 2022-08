Chemnitzer Kader komplett: Mooney letzter Niners-Neuzugang

Der Kader des Basketball-Bundesligisten Niners Chemnitz für die kommende Saison ist komplett. Das Management der Sachsen verpflichtete Matthew Marren Mooney als letzten Neuzugang. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der US-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2023. „Wir sind glücklich, dass Matt ein Teil unseres Teams wird. Er kann scoren, Mitspieler in Szene setzen, ist zudem ein ausgesprochen starker Verteidiger und ein echter Anführer, der mit seinen bisherigen Clubs viele Erfolge feierte“, sagte Cheftrainer Rodrigo Pastore.

Chemnitz – Mooney versuchte nach seiner sehr erfolgreichen Zeit am College über die „G-League“ den Sprung in die NBA zu schaffen. Er absolvierte von 2019 bis 2021 insgesamt 71 Partien für die Farmteams der Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers und Toronto Raptors sowie für Ciudad de Mexico, kam in zwei Jahren aber lediglich zu fünf Kurzeinsätzen in der NBA für Cleveland und New York.

So entschied sich Mooney im Dezember vergangenen Jahres, sein Glück in Europa zu suchen. Er erhielt einen Vertrag beim spanischen Erstligisten Unicaja Malaga. Für die Andalusier bestritt der 27-Jährige in der Liga und in der Champions League 22 Partien, in denen er in durchschnittlich 15 Minuten Einsatzzeit auf 7,2 Punkte, 2,3 Assists sowie 1,1 Ballgewinne kam. dpa