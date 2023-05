Chemnitzer Siegesserie reißt beim 79:86 in Ludwigsburg

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (l) gibt Kevin Yebo taktische Hinweise. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die Siegesserie der Niners Chemnitz ist gerissen. Die Sachsen verloren am Freitag ihr Gastspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 79:86 (43:39). Trotz der ersten Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Serie können die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore noch aus eigener Kraft die Playoffs erreichen. Dazu müssen die Chemnitzer am Sonntag im „Endspiel“ beim Tabellennachbarn MLP Academics Heidelberg gewinnen.

Ludwigsburg – Den größten Anteil am Erfolg der Ludwigsburger hatten Yorman Polas Bartolo (15), Eddy Edigin (13), Will Cherry (11) und Jonathan Bähre (10). Der überragende Kevin Yebo (29) konnte die knappe Niederlage nicht verhindern. Außerdem punkteten Mindaugas Susinskas und Wes Clark (je 10) zweistellig.

Über 40 Minuten lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Dabei hatten zunächst die Gäste, die nach 14 Minuten mit 33:24 führten, leichte Vorteile. Den Vorsprung konnte Chemnitz bis hinein ins letzte Viertel behaupten (72:70, 34.). Doch mit einem energischen Endspurt wendeten die Ludwigsburger das Blatt, erzielte sieben Punkte hintereinander und ließen sich die 77:72-Führung nicht mehr aus der Hand nehmen. dpa