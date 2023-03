Christian Otto wird neuer Kantor am Magdeburger Dom

Teilen

Der Kirchenmusiker Christian Otto verlässt Leipzig und wird neuer Kantor am Magdeburger Dom. Er werde sein Amt zum 1. Dezember antreten und sei damit Nachfolger des bisherigen Kantors Barry Jordan, der in den Ruhestand geht, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Sonntag mit. Otto war bisher als Chorleiter, Organist und Kammermusiker in Leipzig tätig.

Magdeburg - Zudem begleitete er unter anderem auch den Kinderchor des Mitteldeutschen Rundfunks am Klavier und verfasste Arrangements für den Chor.

Otto will in Magdeburg die Entfaltung des Domchors vorantreiben, wie er sagte. „Ich denke sowohl an die Ausgestaltung mit Kantaten als auch an eine Folge von stimmungsvollen Abendmusiken a cappella oder auch mit Orgel.“

Der Musiker wurde 1983 in Chemnitz geboren. In Leipzig und Weimar studierte er Orgel und Kirchenmusik. Der bisherige Domkantor Jordan soll am 25. November aus seinem Amt verabschiedet werden. dpa