Corona-Fälle: Spiele der Dresdner Volleyballerinnen abgesagt

Spielerinnen strecken ihre Arme in Richtung eines Volleyballs. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC können die geplanten Heimspiele gegen den VC Neuwied an diesem Freitag und Samstag nicht austragen. Wie die Volleyball-Bundesliga (VBL) am Mittwoch mitteilte, wurden beide Bundesliga-Partien von der Spielleitung abgesagt. Grund dafür sind weitere Corona-Infektionen bei den Dresdnerinnen, die im Rahmen der routinemäßigen Tests festgestellt wurden.

Dresden - Damit stehen nicht ausreichend Spielerinnen bereit. Neue Spieltermine stehen noch nicht fest.

Der deutsche Meister hatte wegen zahlreicher Corona-Fälle im Team und dem Trainerstab schon das Bundesliga-Spiel in Münster sowie das Pokalfinale gegen Stuttgart am vergangenen Sonntag in Mannheim absagen müssen. Das Pokalspiel soll nun am 20. März in Wiesbaden stattfinden, deshalb wurde von der VBL jetzt die ursprünglich für den 18. März geplante Bundesliga-Begegnung zwischen Stuttgart und dem DSC verschoben. Auch dafür gibt es noch keinen neuen Termin. dpa