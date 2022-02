Corona-Inzidenz in Sachsen wieder über 1000 gestiegen

Eine Pflegekraft steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Sachsen hat erstmals seit Dezember wieder die 1000er-Schwelle überschritten. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Wert am Donnerstag bei 1099,7 (Vortag: 993,2). Er gibt die Rate der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Bundesweit stieg die Inzidenz auf 1465,4 nach 1450,8 am Mittwoch.

Dresden - Die Gesundheitsämter in Sachsen meldeten 11.017 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Dazu kamen 16 neue Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen somit 14.194 Patienten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Trotz der hohen Inzidenzen ist die Krankenhausbelastung derzeit deutlich geringer als im Dezember. Auf den Normalstationen werden derzeit laut Sozialministerium 600 Corona-Patienten behandelt, auf den Intensivstationen sind es 147. Beide Zahlen liegen unter den als kritisch definierten Werten von 1300 Patienten auf den Normalstationen und 420 auf den Intensivstationen.

Derzeit liegt der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in Sachsen im Norden des Landes. Die höchste Inzidenz wies am Donnerstag der Landkreis Nordsachsen mit 1565,5 auf, gefolgt von der Stadt Leipzig mit 1396,5. Mit einer Inzidenz von 602,7 verzeichnete die Stadt Chemnitz den landesweit niedrigsten Wert. dpa