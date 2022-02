„Cube“ sorgt für bessere Luft: Stadt zufrieden mit Test

Teilen

Ein speziell beschichteter, zwei Meter hoher Würfel sorgt an der Bundesstraße 101 in Annaberg-Buchholz für bessere Luft. Der „Cube“ war dort als Pilotprojekt vor mehr als einem Jahr aufgestellt worden, um Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Wohl mit Erfolg. Zumindest hat die Stadt nun eine positive Bilanz gezogen. Es sei eine 10 bis 20 Prozent niedrigere Stickoxid-Belastung gemessen worden als an allen vergleichbaren Messstationen in Sachsen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Annaberg-Buchholz - „Anders ausgedrückt, der „Cube“ ist so effektiv wie ein kleines Buchenwäldchen.“

Die von der Firma RGenau in Meerane (Landkreis Zwickau) entwickelte Konstruktion wirkt den Angaben zufolge als großflächiger Katalysator. Mit Hilfe der Beschichtung würden Schadstoffe aus der Umgebungsluft gefiltert und zu Nitraten abgebaut. Diese würden bei Regen abgewaschen, so dass sich das Ganze selbst reinige. Die Wirkungsweise war zuvor im Labor von Wissenschaftlern des Fraunhofer Instituts für Materialanalytik und Innenluftchemie nachgewiesen worden, in Annaberg-Buchholz war im Dezember 2020 der Praxistest gestartet.

Die Stadt will den „Cube“ nun weiter an der vielbefahrenen Kreuzung belassen, um längerfristige Messwerte zu erhalten. Auch andere Städte hätten Interesse an diesem Schadstoffschlucker gezeigt, hieß es. dpa