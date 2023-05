Dank Eigentor: Halle schlägt Ingolstadt mit 1:0

Teilen

Das Vereinslogo des Hallescher Fußballclub e.V. © Peter Endig/dpa

Der Hallesche FC ist dem Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga einen großen Schritt näher gekommen. Die Schützlinge von Sreto Ristic behielten am Samstag im heimischen Leuna-Chemie-Stadion gegen den FC Ingolstadt mit 1:0 (0:0) die Oberhand und feierten nach zuletzt zwei Niederlagen dank des Eigentors von Dominik Franke (50.) wieder einen Erfolg. Durch den neunten Saisonsieg bauten die Saalestädter ihren Vorsprung auf die Abstiegszone zumindest bis Sonntag auf fünf Punkte aus.

Halle - Die Gastgeber begannen vor 7736 Zuschauer druckvoll. Dominik Steczyk (10.) zwang Ingolstadts Keeper Marius Funk zu einer Glanzparade. Timur Gayret (33.) und Tom Zimmerschied (35.) verfehlten das gegnerische Gehäuse nur knapp. Dagegen musste HFC-Schlussmann Felix Gebhardt vor der Pause nur bei einem Schuss von Valmir Sulejmani (22.) sein Können zeigen.

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff belohnten sich die Hallenser für ihren Aufwand. Die Hereingabe von Nico Hug lenkte Ingolstadts Verteidiger Franke mit dem Oberschenkel in den eigenen Kasten ab. Bis in die Schlussphase hinein bestimmten die Saalestädter die Szenerie auf dem Platz, gaben aber in den letzten zehn Minuten gegen bis dahin schwache Ingolstädter das Heft des Handelns aus der Hand. Felix Gebhardt (80.) kratzte einen Schuss von Felix Keidel aus dem Winkel und rettete eine Minute später nochmals in höchster Not. Die Gäste warfen alles nach vorn, fanden aber in der halleschen Abwehr nicht mehr die entscheidende Lücke. dpa