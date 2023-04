Debatte über Entwicklungshilfe und Heizungsproblem

Blick in den Plenarsaal des Sächsischen Landtags. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Der Sächsische Landtag befasst sich am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) unter anderem mit der Entwicklungshilfe des Freistaates. Dazu gibt Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) eine Regierungserklärung ab. Sachsen hat sich bei seiner Hilfe für den globalen Süden auf Uganda konzentriert. Projekte in dem afrikanischen Land werden in diesem und im kommenden Jahr mit insgesamt 400.

000 Euro unterstützt. Alles in allem engagieren sich etwa 130 Organisationen in Sachsen für Entwicklungshilfe in 70 Ländern.

In der Aktuellen Stunde des Parlamentes soll es anschließend um die Pläne der Bundesregierung zur Umstellung der Heizungen auf erneuerbare Energien gehen. Die AfD hat dazu eine Debatte beantragt. Die Pläne laufen perspektivisch auf ein Verbot von Öl- und Gasheizungen hinaus. Das hatte nicht nur bei der AfD für Unmut gesorgt. Auch CDU, Linke und Freie Wähler sprachen sich dagegen aus und sehen besonders Ostdeutschland im Nachteil.

Auf Antrag der Linken soll danach über das Verhältnis von Ost- und Westdeutschen gesprochen werden. Anlass waren abfällige Bemerkungen von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner über Ostdeutsche. Er hatte sich später dafür entschuldigt. Die Linken gaben der Debatte den Titel: „Springer-Chef zeigt elitäre Verachtung Ostdeutscher – Geringschätzung und Benachteiligung des Ostens endlich beenden“. dpa