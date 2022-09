DHfK Leipzig erkämpft spätes Remis in Lemgo

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den zweiten Sieg in Folge verpasst, im Auswärtsspiel beim TBV Lemgo aber immerhin in letzter Sekunde noch einen Punkt gerettet. Drei Tage nach dem 32:29-Sieg gegen den HC Erlangen verdiente sich die Mannschaft von Trainer André Haber am Sonntagnachmittag mit einer Leistungssteigerung nach der Pause ein 29:

Lemgo - 29 (11:16) beim immer noch sieglosen TBV Lemgo. Vor 2725 Zuschauern zeichnete sich Viggo Kristjansson mit neun Toren als bester Werfer des SC DHfK aus. Der Isländer war es auch, der per Siebenmeter nervenstark zum Endstand traf.

Das Selbstbewusstsein, das die Leipziger durch den ersten Saisonsieg aufgebaut hatten, entpuppte sich in Lemgo schnell als fragil. In einer hektischen Anfangsphase trafen die Gäste im Angriff oft die falschen Entscheidungen und scheiterten zudem wiederholt am gut aufgelegten TBV-Torhüter Urh Kastelic. Lemgo wirkte deutlich entschlossener, setzte sich Mitte der ersten Halbzeit erstmals etwas ab (8:5) und baute seinen Vorsprung bis zur Pause auf fünf Tore aus.

Die Leipziger kamen dann jedoch wie verwandelt aus der Kabine, agierten in der Abwehr deutlich aggressiver und kreierten nach Ballgewinnen schnelle Umschaltsituationen. In nur fünfeinhalb Minuten wandelten sie einen 13:17-Rückstand in eine 18:17-Führung um (40. Minute). Nach einer Auszeit von Trainer Florian Kehrmann stabilisierten sich die Gastgeber und gingen gegen immer nervöser werdende Leipziger bis zur 52. Minute mit 26:23 in Führung.

Die Haber-Schützlinge kämpften sich aber zurück. Sime Ivic verpasste noch das mögliche 27:27, ehe Luca Witzke eineinhalb Minuten vor Schluss zum 28:28 traf. Mit seinem zwölften Treffer brachte der überragende Samuel Zehnder den TBV mit 29:28 in Front, doch Kristjansson hatte das letzte Wort. dpa