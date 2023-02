Die 1A-Lösung sagt zu: Thielemann trainiert den FSV Zwickau

Co-Trainer Ronny Thielemann. © Sebastian Heger/dpa/Archivbild

Die Trainersuche beim FSV Zwickau hat ein Ende. Ab Montag ist Ronny Thielemann der Chef an der Seitenlinie. Seine Hauptaufgaben: Konstanz und Selbstvertrauen stärken.

Zwickau – Am Ende ging es dann doch überraschend schnell. Der FSV Zwickau hat am Samstag seinen Wunsch-Coach Ronny Thielemann als Cheftrainer unter Vertrag genommen. „Die Tinte ist trocken“, lautete der erste Satz einer äußerst knappen Pressemitteilung. Erst am Montag soll Thielemann bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt und Details zu seinem Vertrag bekannt gegeben werden. Erstmals mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz arbeiten wird der 49-Jährige am Dienstag.

Dass Thielemann die 1A-Lösung der Zwickauer als Nachfolger des vor knapp zwei Wochen freigestellten Joe Enochs ist, war bekannt. Allerdings wurden die Gespräche Anfang der Woche beendet. Über einige wichtige Komponenten im Kontrakt - wie etwa die Vertragslaufzeit - konnte man sich nach Informationen verschiedener Medien nicht einigen. Zwickau wollte den Fußballlehrer bis Saisonende verpflichten mit einer Option, wenn der FSV drittklassig bleibt. Thielemann dagegen will mit dem FSV notfalls auch in die Regionalliga gehen.

Diesen Gang will Thielemann aber natürlich verhindern. Aussichtslos erscheint die Rettungsmission für den derzeitigen Tabellen-17. der 3. Liga nicht. Nur ein Punkt trennt den FSV von den Nichtabstiegsplätzen. Was der Mannschaft fehlt, sind Konstanz und mittlerweile auch Selbstbewusstsein. Nur jeweils fünf Siege und Unentschieden in 22 Spielen sind nicht der Anspruch der Schwäne. Allerdings kennt man in Westsachsen - anders als bei anderen gefährdeten Teams - den Abstiegskampf. Seit Jahren wird der FSV als einer der Favoriten auf den Abstieg gehandelt, seit Jahren schafft man es in Zwickau, diesem zu entgehen.

Thielemann kennt die dritte Liga, auch wenn er zuletzt eine Klasse höher arbeitete. Unter Chefcoach Jens Härtel betreute er bis November vergangenen Jahres den Zweitligisten FC Hansa Rostock, für den er einst genauso in der Bundesliga spielte wie für den FC Energie Cottbus. Drittliga-Erfahrungen sammelte er auch beim 1. FC Magdeburg. Die kann und muss er nun auch auf seiner ersten Station als Cheftrainer einbringen. dpa