Drei Festnahmen nach Angriff auf Jugendliche

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach einem Angriff auf Jugendliche in Dresden-Tolkewitz sind drei 17-Jährige am Donnerstagmorgen festgenommen worden. Den jungen Männern wird vorgeworfen, drei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren körperlich angegriffen und ausgeraubt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Im März sollen sie am Elbufer zusammen mit mindestens 14 weiteren - teils noch unbekannten - Personen zunächst auf ihre Opfer eingeschlagen und eingetreten haben.

Dresden - Einem von ihnen sollen die Beschuldigten mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und das Handy abgenommen haben. Dabei erlitt der 15-Jährige demnach „erhebliche Verletzungen“ am Kopf. Er kam in ein Krankenhaus.

Gegen die drei Männer wurden Haftbefehle erlassen. Die nun Festgenommenen müssen sich wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, des schweren Raubs und der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Sie sollten noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden.

Die Haftbefehle stützen sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf den Haftgrund der Wiederholungsgefahr, da die 17-Jährigen bereits wegen eines „vergleichbaren“ Vorfalls angeklagt wurden. dpa