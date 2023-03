Drei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall in Dresden

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Dresden sind eine Sechsjährige und zwei Erwachsene leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag nach Angaben der Polizei an einer Kreuzung. Die Feuerwehr teilte mit, dass beide Autos stark beschädigt worden seien. Die 33-jährige Fahrerin des einen Wagens, ihre sechsjährige Tochter sowie der 37-jährige Fahrer des anderen Autos konnten sich laut Polizei selbst aus den Fahrzeugen befreien.

Dresden - Mutter und Tochter seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Die am Unfallort aus den Autos gelaufene Flüssigkeit sei vom Brandschutz gebunden und sichergestellt worden. Insgesamt 44 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein Polizeisprecher sagte am Montag, dass zur Ursache für die Kollision noch ermittelt werde. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf 23 000 Euro. dpa