Dresden besiegt FC Oberlausitz Neugersdorf mit 3:1

Dynamos Stefan Kutschke (l) gegen Dortmunds Antonios Papadopulos. © Robert Michael/dpa

Dynamo Dresden hat auch das letzte Testspiel der Saisonvorbereitung erfolgreich gemeistert. Einen Tag nach dem Sieg gegen den tschechischen Erstligisten FK Teplice besiegte der Fußball-Drittligist am Sonntag den Oberligisten FC Oberlausitz Neugersdorf mit 3:1 (1:0). Julius Kade (30. Minute/47./87.) erzielte dabei alle drei Treffer der SGD. Zwischenzeitlich hatte der FCO nach einem abgefälschten Freistoß von Eric Merkel (69.

Dresden - ) auf verkürzen können. Die Partie im Spreetal-Stadion Großpostwitz verfolgten 900 Zuschauer.

Dynamo-Trainer Markus Anfang setzte in der Partie ausnahmslos Spieler ein, die am Vortag gegen Teplice nicht zum Einsatz kamen. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung des Dresdners Jeong-Min Seo. Nach einem Tackling in der 67. Minute musste der Youngster mit Beschwerden am rechten Fuß ausgewechselt werden. Am 23. Juli starten die Dresdner vor heimischem Publikum gegen den TSV 1860 Müchen (14.00 Uhr) in die neue Drittliga-Saison. dpa