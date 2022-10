Dresden: Mann droht „selbstgebauten Sprengsatz“ zu zünden – SEK-Beamte stürmen Wohnung

Von: Martina Lippl

Teilen

Stundenlang hielt ein Mann in Dresden die Polizei in Atem. Das SEK rückte an. Dann finden die Beamten einen toten Mann in der Wohnung.

Dresden – Passanten hatten einen jungen Mann mit einer Pistole an einem Fenster in einem Wohnhaus gesehen und alarmierten die Polizei, teilt die Dresdner Polizei Mittwochnacht mit. Der Notruf gegen 14.20 Uhr löste einen Polizei-Großeinsatz in Dresden aus. Bewohner der umliegenden Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht und das SEK sowie eine Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen hinzugerufen, später auch Sprengstoffexperten.

Dresden: Bewaffneter Mann feuert mit Pistole aus dem Fenster

Dann folgte ein stundenlanger Nervenkrieg. Der Mann feuerte die Pistole am Fenster im ersten Obergeschoss mehrfach ab und warf sie dann nach den Polizeibeamten, heißt es im Pressebericht. Es handelt sich den Angaben nach um eine Schreckschusspistole. Beamten stellten die Waffe sicher.

Eine Beamtin steigt im Dresdner Stadtteil Leipziger Vorstadt in ein Polizeiauto. © Sebastian Kahnert/dpa

Dresden: Mann droht „selbstgebauten Sprengsatz“ zu zünden

„Später hantierte der Mann mit einer Langwaffe am Fenster. Weiterhin drohte er einen selbstgebauten Sprengsatz zu zünden, falls Polizisten in die Wohnung kämen“, berichtet die Polizei. Sprengstoffexperten wurden hinzugezogen.

Nach Brandausbruch: SEK stürmt Wohnung in Dresden

Gegen 21.45 Uhr stellten die Einsatzkräfte einen Brandausbruch in der Wohnung fest. Kurz darauf verschaffte sich das SEK Zutritt zur Wohnung. Der Brand hatte sich aber so massiv entwickelt, dass eine Rettung des Mannes unmöglich gewesen sei. „Die Beamten gelangten jedoch aufgrund der massiven Brandentwicklung nicht bis zum Gesuchten“, heißt es im Polizeibericht.

Die Feuerwehr löschte den Brand und fand einen leblosen Mann in der Wohnung. Der Notarzt habe nur noch dessen Tod feststellen können. Ob es sich um den Bewaffneten handelte, war zunächst noch unklar.

Zu den Hintergründen des Vorfalls, insbesondere zu den möglichen Motiven des Bewaffneten, machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Auch weitere Details zu dem Einsatz und zu dem Brandausbruch waren zunächst nicht bekannt. (ml)