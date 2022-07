Dresden hofft auf Titel: „Europameisterinnen zu Gast“

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Stadtverantwortlichen von Dresden drücken den deutschen Fußballerinnen am Sonntag auch die Daumen. Sie haben einen zusätzlichen Grund: Die sächsische Landeshauptstadt wird am 7. Oktober Gastgeber für das Länderspiel des deutschen Teams von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Frankreich sein. „Wir sind bereit und voller Vorfreude auf dieses hochkarätige Länderspiel“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Freitag in einer Mitteilung.

Dresden - Frauen-Fußball habe in Dresden eine große Fangemeinde, wie die sehr gut besuchten Partien der U20-Frauen-WM 2010 und der Frauen-WM 2011 bewiesen hätten, sagte er und hofft auf einen Sieg am Sonntag im Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen England. „Dann haben wir Europameisterinnen in Dresden zu Gast.“

Mit der Partie gegen die Französinnen kommt es auch zu einem schnellen EM-Wiedersehen. Im Halbfinale hatte das deutsche Team mit 2:1 gewonnen und so den Einzug ins Endspiel perfekt gemacht. dpa