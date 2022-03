Dresden: Mai erleidet Außenbandriss im Sprunggelenk

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss im Kampf um den Klassenverbleib vorerst auf Sebastian Mai verzichten. Nach Vereinsangaben hat sich der Abwehrspieler im Training am Mittwoch einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine anschließende Untersuchung im Dresdner Universitätsklinikum.

Dresden - „Der Ausfall von Sebastian Mai ist sehr bitter. „Basti“ hatte sich mit viel Fleiß wieder so richtig an die Startelf herangekämpft und hat in Bremen ein wirklich gutes Spiel absolviert. Natürlich wird er uns auch mit seiner Mentalität auf dem Platz fehlen“, sagte Dresdens Sportchef Ralf Becker.

Mai, der in der Vorsaison unumstrittener Leistungsträger war, hatte in dieser Saison bereits mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Infolgedessen verlor er seinen Stammplatz und wurde als Kapitän abgesetzt. Bei der 1:2-Niederlage gegen Bremen am Wochenende hatte der gebürtige Dresdner nach über fünf Monaten sein Startelf-Comeback gefeiert. „Eine Verletzung kommt immer unpassend, aber der diesmalige Zeitpunkt ist extrem bitter“ sagte Mai. Der Verteidiger erklärte in einer Vereinsmitteilung, dass er der Mannschaft nach absolviertem Rehatraining im Saisonendspurt wieder zur Verfügung stehen will.

Mai ist neben Luca Herrmann (Knie), Chris Löwe (Innenbandanriss) sowie Patrick Wiegers und Panagiotis Vlachodimos (beide Kreuzbandriss) bereits der fünfte Langzeitverletzte in den Reihen der Sachsen. dpa