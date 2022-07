Dresden präsentiert Neuzugang und kündigt zwei Testspiele an

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sich für die kommende Saison die Dienste von Niklas Heeger gesichert. Der Torwart konnte sich in den vergangenen Tagen als Probespieler beweisen und erhielt deshalb am Dienstag einen Einjahresvertrag. „Er ist ein junger und talentierter Torwart, der bereits über erste Erfahrung im Profifußball verfügt und auch charakterlich einwandfrei in unsere Mannschaft passt“, erklärte Sportchef Ralf Becker.

Dresden - In der vergangenen Saison stand der 22-Jährige bei Zweitligist Karlsruher SC unter Vertrag. Für die Badener absolvierte Heeger zwei Ligaspiele, unter anderem beim 2:2 gegen seinen neuen Verein am 33. Spieltag. Der Schlussmann wechselt ablösefrei zur SGD, da sein Vertrag beim KSC zum Saisonende ausgelaufen war.

Ebenfalls am Dienstagabend kündigte Dynamo zwei weitere Testspiele an. Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) empfangen die Dresdner den tschechischen Erstligisten FK Teplice. Einen Tag später kommt es im Spreetal-Stadion in Großpostwitz zum Aufeinandertreffen mit Oberligist FC Oberlausitz. Die Spiele dienen zur Vorbereitung auf den Ligaauftakt am 23. Juli gegen 1860 München. dpa