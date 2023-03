Dresdens ausgeliehener Torjäger Arslan hat „Bock auf Dynamo“

Ahmet Arslan kann sich einen Verbleib bei Dynamo Dresden auch über das Saisonende hinaus vorstellen. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Ahmet Arslan kann sich einen Verbleib bei Dynamo Dresden auch über das Saisonende hinaus vorstellen. Der von Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehene Spieler markierte beim 3:2 (2:1)-Sieg der Sachsen am Montagabend beim FC Ingolstadt bereits sein 16. Saisontor. „Ich habe Bock auf Dynamo“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler nach der Partie beim Internet-Sender MagentaSport.

Dresden - Dynamo besitzt für den Offensivallrounder eine Kaufoption.

Vertragsgespräche mit den Dresdnern hätten bislang nicht stattgefunden. „Aber es stimmt, Dynamo hat Spaß an mir, ich habe Spaß an dem Verein. Ich kann mich jedoch jetzt nicht dazu äußern, wie meine Zukunft aussieht. Ich bin ein ausgeliehener Spieler, und von daher muss die Gesamtkonstellation stimmen. Es gibt Dinge, die geklärt werden müssen und deshalb kann ich jetzt nicht sagen, dass es für mich nächste Saison bei Dynamo weitergeht“, sagte Arslan.

Positiv könnte sich eine Rückkehr des Vereins in die 2. Bundesliga auswirken. Mit dem, Erfolg in Ingolstadt rückte Dynamo auf den Aufstiegsrang drei nach vorn. Es war das zwölfte Spiel in Serie ohne Niederlage und der vierte Sieg hintereinander. „Wir machen uns im Moment keine Gedanken, haben einfach Spaß. Wir machen uns aber auch keine Gedanken mehr über die schlechte Hinrunde. Natürlich schauen wir in der Kabine auch mal auf die Tabelle. Doch jeder weiß, wie es im Fußball läuft: Wenn du ein, zwei Spiele nicht so lieferst, rutschst du in der Tabelle wieder ab, weil so viele Mannschaften da sind“, sagte Arslan.

Das ist auch die Ansage von Trainer Markus Anfang. „Ich hab immer Spaß, wenn die Jungs Spaß haben. Wir konzentrieren uns nur auf uns. Wir haben gesagt, wir wollen in der Rückrunde besser werden. Das haben wir geschafft, haben in der Englischen Woche neun Punkte geholt. Wir gehen unseren Weg, gucken nicht auf die Tabelle, sondern darauf, dass wir uns Woche für Woche weiterentwickeln“, sagte der Trainer, der in Ingolstadt vor allem die Chancenverwertung bemängelte. Denn außer den Treffern von Paul Will (110.), Arslan (40.) und Jakob Lemmer (59.) gab es für Dynamo genügend Möglichkeiten, um die Partie deutlicher zu gestalten. dpa