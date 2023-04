Dresdner Ensemblemitglied bekommt Schweizer Nachwuchspreis

Das Gebäude vom Staatsschauspiel Dresden am Abend. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Schauspieler Marin Blülle vom Ensemble des Staatsschauspiels Dresden bekommt den „Aufmunterungspreis“ der Schweizer Armin Ziegler-Stiftung. Die in der Regel mit 5000 Franken dotierte und aller zwei Jahre vergebene Auszeichnung würdigt Nachwuchskünstler für ihre besonderen Leistungen in größeren Rollen und ermutigt sie, wie das Theater am Montag mitteilte.

Dresden - Intendant Joachim Klement sagte, es sei „wunderbar, einen solch talentierten und kollegialen Schauspieler am Haus und im Ensemble zu haben“. Übergeben wird die Auszeichnung nach einer Vorstellung am 25. Mai im Schauspielhaus.

Blülle, Jahrgang 1995, ist gebürtiger Schweizer und studierte an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Er ist bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Max-Reinhardt-Preis. Seit 2021 gehört er fest zum Dresdner Ensemble. dpa