Dresdner Filmnächte gehen 2023 in Verlängerung

Die Dresdner Filmnächte am Elbufer dürfen in dieser Saison ihre Spielzeit ausweiten. Der Stadtrat stimmte nach Angaben der Veranstalter vom Samstag der Verlängerung um eine Woche zu. Möglich werde das dank des schnelleren Auf- und Abbaus der Spezialbühne am Fluss. Der Open-Air-Sommer mit Kino und Konzerten am Königsufer - mit der barocken Altstadt als Kulisse - beginnt am 22.

Dresden - Juni.

Bis zum 27. August sollen 80 aktuelle Filmproduktionen und Klassiker über die Riesenleinwand am Fluss flimmern, geplant sind zudem elf Konzerte. Dazu werden auf der Bühne unterhalb des Finanzministeriums unter anderem Cro, Feine Sahne Fischfilet, Silbermond und Peter Fox erwartet sowie Stammgast Roland Kaiser. Dessen schon traditionelle Kaisermania umfasst inzwischen sechs ausverkaufte Auftritte.

Es ist die mittlerweile 33. Ausgabe des Sommerkino-Festivals, das von einem Kulturunternehmen organisiert wird. Nach starken Einbrüchen aufgrund der Corona-Einschränkungen 2020 und 2021 war 2022 mit mehr als 273 000 Gästen ein Rekordjahrgang. dpa