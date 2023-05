Dresdner Gemäldegalerie zeigt Künstlerinnen im Schatten

Kunst

Die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden holt zum 350. Geburtstag der venezianischen Pastellmalerin Rosalba Carriera (1673-1757) weitere Meisterinnen des 16. bis 18. Jahrhunderts ins Licht. Unter dem Titel „Aus dem Schatten“ sind seit Freitag rund 20 Werke von neun Künstlerinnen aus eigenem und dem Bestand des Kupferstich-Kabinetts zu sehen, wie die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) am Donnerstag mitteilten.

Dazu gehören Gemälde von Lavinia Fontana, Marietta Robusti, Barbara Longhi, Rachel Ruysch, Maria van Oosterwijck und Theresa Concordia Mengs, Radierungen von Elisabetta Sirani und Angelika Kauffmann sowie Kupferstiche von Diana Scultori.

Weibliche Positionen sind den Angaben nach in der Sammlung der Gemäldegalerie Alte Meister stark unterrepräsentiert, die Namen der Künstlerinnen im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen kaum bekannt. Nur sehr wenige Frauen hätten das Glück gehabt, in einem künstlerischen Umfeld aufzuwachsen und gefördert zu werden. Oft seien es Töchter berühmter Meister, die eine Ausbildung in der Werkstatt ihrer Väter absolvierten.

Bisher wenig bekannt sei auch über Robusti (um 1551-1590), Tochter des venezianischen Malers Tintoretto, und deren Schaffen. Im Vorfeld der Schau war eines ihrer raren Werke, auf dem sie sich selbst porträtierte, kunsttechnologisch untersucht worden. Mit fünf Werken ist „die kosmopolitische und zu ihrer Zeit gefeierte“ Kauffmann (1741-1807) vertreten, die, von ihrem Vater gefördert, Karriere machte und international bekannt war. Und Fontana (1552-1614) gilt als eine der ersten Künstlerinnen der Neuzeit, die eigenständig arbeitete. dpa