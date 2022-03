Dresdner Hotels bieten Zimmer für ukrainische Flüchtlinge

Ein Leuchtschild hängt an der Fassade eines Hotels. © Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild

Dresdner Hotels haben kurzfristig schon mehr als 300 Zimmer für Flüchtlinge aus der Ukraine zugesagt. „Unsere Branche hat in der schweren Zeit der Corona-Pandemie sehr viel Solidarität der Allgemeinheit erfahren. Von dieser Solidarität möchten wir ein Stück zurückgeben und denen helfen, die jetzt unverschuldet in dieser schrecklichen Lage sind“, betonte Johannes Lohmeyer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Dresden, am Mittwoch.

Dresden - Nach den Worten von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gibt es in Dresden eine „unglaubliche Welle der Unterstützung und der Solidarität“ mit den Betroffenen. Auch wenn bisher verhältnismäßig wenige von ihnen angekommen seien, sei man vorbereitet.

Der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth will Geflüchteten aus der Ukraine wiederum bei der Sprache und Orientierung helfen und stellt dazu 5000 Piktogrammhefte bereit. Auf 50 Seiten sind 576 Piktogramme mit dem deutschen Wort und dem Artikel abgedruckt. Der Basiswortschatz decke die wichtigsten Bereiche ab und helfe im Alltag beim Einkaufen oder Notfällen, hieß es. „Jeder, der in Sachsen lebt, soll Deutsch lernen können, auch wenn er nur eine Zeit lang hier lebt“, erklärte Mackenroth. dpa