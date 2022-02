Dresdner Volleyballerinnen müssen auf Strubbe verzichten

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC müssen mehrere Wochen auf Monique Strubbe verzichten. Bei der Mittelblockerin wurde ein doppelter Bänderriss im rechten Sprunggelenk diagnostiziert. Das teilte der sechsmalige deutsche Meister am Freitag mit. Die 20-Jährige hatte sich die Verletzung in der letzten Champions-League-Partie gegen den ukrainischen Vertreter Prometey Dnipro am Dienstag zugezogen.

Dresden - Damit wird die Stammspielerin dem sechsmaligen Pokalsieger wohl auch am 6. März beim diesjährigen Finalspiel gegen Allianz MTV Stuttgart in der Mannheimer SAP Arena fehlen. „Moniques Verletzung ist sehr bitter für uns, weil sie eine der Stützen unserer Mannschaft ist. Aufgrund der fortdauernden Rückenprobleme bei Layne Van Buskirk werden mit Lena Linke und Laura Berger zwei Talente aus unserem Nachwuchsteam des VC Olympia Dresden aufrücken“, erklärte Cheftrainer Alexander Waibl. Ohne die beiden Nachwuchsspielerinnen hätte der DSC-Coach mit Madeleine Gates derzeit nur eine gesunde Mittelblockerin zur Verfügung. dpa