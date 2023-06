Dresdner Volleyballerinnen verpflichten Co-Trainer Kapris

Volleybälle liegen in einer Halle. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Volleyball-Bundesligist Dresdner SC ist auf der Suche nach einem neuen Assistenztrainer fündig geworden und verpflichtet den Serben Vladimir Kapris. Der 35-Jährige wechselt vom Meisterschafts-Zweiten SC Potsdam an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Er tritt die Nachfolge von Markus Steuerwald an, der inzwischen beim deutschen Männer-Meister BR Volleys in Berlin als Co-Trainer anheuerte.

Dresden - Kapris arbeitet schon seit 2010 als Trainer, sammelte zunächst in seiner Heimat bei mehreren Damen-Erstligisten Erfahrung, bevor er 2021 nach Potsdam kam. Er ist mit Libera Aleksandra Jegdic verheiratet, deren Wechsel von Potsdam nach Dresden bereits vermeldet wurde.

„Serbien ist eine sehr erfolgreiche Volleyball-Nation. Der technisch-taktische Ansatz dort ist anders als in den meisten anderen europäischen Ländern. Ich bin gespannt auf unsere Zusammenarbeit und freue mich darauf, neue Einblicke zu bekommen“, sagte Alexander Waibl, der beim sechsmaligen deutschen Meister noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. dpa