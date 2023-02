Drittligist Halle verpflichtet vertragslosen Berko

Teilen

Arne Feick (r) von Würzburg spielt gegen Erich Berko von Darmstadt. © Timm Schamberger/dpa/Archivbild

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Hallescher FC hat sich noch einmal verstärkt. Der Club verpflichtete am Donnerstag den vertragslosen Stürmer Erich Berko bis zum Ende der Saison. Der 28-Jährige stand bis Ende des vergangenen Jahres bei Maccabi Netanya aus Israel unter Vertrag. Vor der Verpflichtung von Berko hatte der HFC, der sich zu Beginn der Woche von Trainer André Meyer getrennt hat, seine Offensive bereits mit Nik Omladic verstärkt.

Halle - Berko war bereits bei Dynamo Dresden aktiv und könnte am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) direkt auf seinen Ex-Club treffen. In der Statistik des früheren deutschen Junioren-Nationalspielers stehen 143 Einsätze und 13 Tore in der 2. Bundesliga sowie 79 Spiele mit 15 Treffern in der 3. Liga. In Israel war Berko zuletzt lediglich zu sechs Einsätzen gekommen, wobei er sein letztes Spiel Ende Oktober absolvierte.

„Für den Halleschen FC bot sich die Chance, mit Erich Berko einen erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Offensivspieler dazu zu holen. Diese Gelegenheit haben wir ergriffen und gehen davon aus, dass er unserer Mannschaft bei den bevorstehenden Aufgaben helfen kann“, wurde Sportdirektor Ralf Minge in einer Clubmitteilung zitiert. dpa